Kırşehir'de feci ölüm: Cebindeki bıçak karnına saplandı

Olay, dün akşam saatlerinde Mucur ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; evinde kablo tamiri yapan İsa Çetin, çıktığı yerden inerken dengesini kaybederek düştü. Bu sırada cebinde bulunan bıçağın karnına saplanmasıyla Çetin, ağır yaralandı. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çetin, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İsa Çetin, bu sabah hayatını kaybetti. Bir ay önce evlenen Çetin'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.