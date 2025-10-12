Kırşehir'de firari hükümlülere operasyon
Kırşehir'de beş hükümlü, polis operasyonuyla yakalanıp cezaevine teslim edildi.
Kırşehir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan beş hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 yıl 7 ay ile 12 yıl 11 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan beş hükümlü yakalandı.
K.K, C.Y, Ö.S, D.S. ve C.S. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
