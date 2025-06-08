Kırşehir'de iş yerine kumar baskını

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kuşdilli Mahallesi'ndeki bir iş yerinde denetim gerçekleştirdi.

İş yerinde kumar oynandığını tespit eden ekipler, bir miktar para ile kumarda kullanılan 2 deste oyun kağıdı ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.S.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Kumar oynayan Y.T, A.U, Ö.K. ve A.A'ya ise 36 bin 988 lira ceza kesilerek idari işlem uygulandı.