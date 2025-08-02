Kırşehir'de kadın gazeteciye tehdit iddiasında bir tutuklama
Kırşehir'de kadın gazeteciye sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli mesajlar attığı iddia edilen S.D., tutuklandı.
Kırşehir'de kadın gazeteci C.K., sosyal medya üzerinden S.D., tarafından tehdit ve hakaret içerikli mesajlar aldığı iddiasıyla polis merkezine başvurdu.
C.K.'nın şikayeti sonrası S.D., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Operasyonda, üç ikamet, iki araç ve iş yerinde yapılan aramalarda; iki adet tabanca ve 109 adet mermi ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan S.D., işlemlerinin ardından "Tehdit ve hakaret" iddiasıyla tutuklandı.
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