Kırşehir'de Hasan A. ile kız arkadaşı Şeyma D.'den dünden bu yana haber alınamıyor. Yakınlarının ihbarı sonrası çalışma yapan polis, Hasan A.'nın kullandığı otomobili ve ikiliye ait eşyaları ormanda buldu. Kırşehir'de iki sevgiliden iki gündür haber alınamıyor.Kırşehir'de Hasan A.(21) ile kız arkadaşı olduğu öğrenilen Şeyma D.(18), dün saat 16.00 sıralarında otomobil ile bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ikilinin bulunması için çalışma başlattı.Ekipler, yapılan çalışma sırasında Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. Yapılan incelemede otomobilin Hasan A.'ya ait olduğu belirlendi. Otomobilde yapılan aramada ikiliye ait cep telefonları, mont ve Şeyma D.'ye ait kişisel eşyalarının olduğu çanta bulundu. Ekiplerin ormanda başlattığı çalışmalar sürdürülüyor."TELEFONLARINI ARADIM AÇMADI"Kayıp Hasan A.'nın babası Sedat A., oğlundan dün saat 16.00 itibariyle bir daha haber alamadığını belirterek, "Telefonlarını aradım açmadı. Bizde birkaç saat bekledikten sonra polise giderek kayıp ihbarında bulunduk. Polis, bir gün sonra bana ait olan oğlumun kullandığını düşündüğümüz aracı Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık alanda kilitli bir şekilde bulmuş. Yetkililerden bir an önce oğlumu ve yanındaki kız arkadaşını bulmalarını istiyoruz" dedi.