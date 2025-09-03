Kırşehir'de kışlık hazırlıklar başladı: Yün yorgan siparişleri artıyor

Kırşehir'de yok olmaya yüz tutmuş geleneksel mesleklerden biri olan yorgancılık, soğuk havaların yaklaşmasıyla yeniden canlandı. Vatandaşlar kış öncesi yün yorgan siparişlerini vermeye başladı.

40 yıllık yorgan ustası Cengiz Gök, "Gurbetçilerin yaz sezonu için verdikleri siparişleri tamamladık. Şimdi ise yerli halktan gelen yoğun taleplerle çalışıyoruz. Vatandaşlar yavaş yavaş kış hazırlıklarına başladı" dedi.

El yapımı yün yorganlara ilginin halen devam ettiğini aktaran Gök, "İnsanlar yün yorganlara dönüşlere başladı. Elyaf olarak tabir edilen hazır yorganlar ile yün yorganlar arasında çok fazla fark var. Yün yorganların üşütmeme özelliğine sahip olduğu ve yorgunluğu aldığı biliniyor" diye konuştu.