Kırşehir'de koruma altındaki 66 kuş ele geçirildi

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aşıkpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın deposunda koruma altındaki kuşların bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Polis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince depoda yapılan aramada 36 sultan papağanı, 24 ispinoz, 4 java ispinozu, 1 sevda papağanı ve 1 şarkıcı papağan ele geçirildi.



Depo sahibi K.G. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.



Ekipler tarafından ispinoz kuşları doğaya salınırken, papağanlar ise koruma altına alındı.

