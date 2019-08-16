Kırşehir'de merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf köyünde muhtar Bayram Zengin'in oğlu için sünnet düğünü düzenlendi.
Bazı katılımcıların havaya ateş açtığı düğünde, maganda kurşununun isabet ettiği muhtarın yeğeni Gamze Boynuince (21) olay yerinde hayatını kaybetti.
Boynuince'nin cesedi otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Köy muhtarı ile bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına aldı.
Kırşehir'de 'maganda kurşunu' isabet eden genç öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Kırşehir'de bir düğünde maganda kurşununun isabet ettiği 21 yaşındaki Gamze Boynuince yaşamını yitirdi.
Kırşehir'de merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf köyünde muhtar Bayram Zengin'in oğlu için sünnet düğünü düzenlendi.