Kırşehir'de öldürülerek gömülen çiftle ilgili 6 sanığa ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde 30 Aralık 2020'de Osman Çelik'ten haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istemişti.

Ailenin, Osman Çelik'in eşi Vildan Çelik'in Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler köyde çalışma başlatmış, çiftin cesedi, 2 Ocak 2021 tarihinde Dağbaşı mevkisinde tabancayla öldürülerek toprağa gömülü halde bulunmuştu.



Gözaltına alınan Vildan Çelik'in annesi, babası, kardeşleri ve yakınlarının da aralarında olduğu 8 kişi tutuklanmış, avukatlarının Kaman Sulh Ceza Mahkemesine itirazda bulunmasıyla M.S. tahliye edilmişti.



Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Temmuz 2022'de görülen davanın ilk duruşmasında öldürülen kadının dini nikahlı eşi R.İ. cinayeti işlediğini itiraf etmiş, kuzeni B.İ, annesi K.İ. ve ablası H.S. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

İKİŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava duruşması görüldü. Taraf avukatları hazır bulunurken tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanıklar hakkında mütalaasını açıklayan iddia makamı, tutuklu sanıklar maktul Vildan Çelik'in dini nikahlı eşi ve amca çocuğu olan R.İ, ağabeyi R.İ. ile kardeşleri R.İ. ve R.İ'nin "töre saikiyle eziyet çektirerek öldürme" ve "altsoy, üstsoydan birini öldürmek" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan da 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Mütalaada, maktul Vildan Çelik'in babası tutuklu sanık V.İ. ile kuzeni tutuksuz sanık B.İ'nin "töre sakiyle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.



Maktul Osman Çelik'in öldürülmesine yardımcı oldukları suçlamasıyla Vildan Çelik'in annesi K.İ. ve ablası H.S'nin de 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık M.S'nin ise "suç delillerini gizleme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Taraf avukatlarının mütalaaya ilişkin ek süre istemesinin ardından duruşma ileri bir tarihe ertelendi.