Kırşehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kırşehir'de Kılıçözü Sanayi Sitesi yanı Eski Terminal alanında dün saat 23.30 sıralarında alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Mikail İnan (36) ve R.Ö. (38) tabancayla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mikail İnan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. R.Ö.'nün de sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.