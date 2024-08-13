Kırşehir'de takla atan cip refüje devrildi: 2 yaralı

Kırşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin refüje devrildiği kazada, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kırşehir'de takla atan cip refüje devrildi: 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Kayseri kara yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi.

B.Ş. (63) idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü B.Ş. ve yolcu olarak bulunan eşi Ekrem Ş. (66) yaralandı.

Yaralılar, ilk tedavilerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Aracın kullanılamaz hale geldiği kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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