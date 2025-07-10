Kırşehir'de yol verme kavgası: Otomobilin önünü kesip sürücüyü dövdü

Kırşehir'de Bağbaşı Mahallesi 1099'uncu Sokak'ta dün saat 18.00 sıralarında Fatih Ziya Polat, otomobille giderken iddiaya göre arkadan gelen Osman K. kendisine yol vermediği gerekçesiyle aracıyla sollama yapıp önüne kırdı.

Aracından inen Osman K., otomobilin kapısını açarak Polat’ı dövdü.

Fatih Ziya Polat, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu alarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip şikayetçi oldu.



Bu arada yaşananlar bir binanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde; Osman K.'nin otomobiliyle, Fatih Ziya Polat'ın aracının önünü kestiği ve daha sonra onu dövdüğü görülüyor.