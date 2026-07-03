Kırşehir'deki çifte cinayette belediye başkanına ihmalden hapis cezası
03.07.2026 12:56
Kırşehir'de çifte cinayet 2022 yılında işlenmişti.
Kırşehir'de iki sevgilinin öldürüldüğü olayda ihmalleri olduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan belediye başkanı ile belediye yetkilileri hapis cezasına çarptırıldı.
Kırşehir'de Hasan Aydoğan ile Şeyma Demir isimli iki gencin belediyede görevli güvenlik görevlilerince öldürüldüğü olayla ilgili yargılanan belediye yetkilileri hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 25 Mart'ta 2022'de Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi sevgilisi Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı otomobildeyken, yanlarına Kırşehir Belediyesi'nde sekiz yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi.
"POLİSİZ" DEYİP KELEPÇELEDİLER
Ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'dan araçtan çıkmalarını istedi. Demir ve Aydoğan, araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi.
Aydoğan ve Demir'in ellerini ters kelepçeleyip otomobillerine bindiren iki kişi, daha sonra bölgeden 50 kilometre uzaklaşıp, Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri'ne geldi. Burada Aydoğan ve Demir'i öldüren şüpheliler, cesetlerini nehre attı. Otomobili de temizleyen şüpheliler, köyden uzaklaştı.
Ailelerin ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, iki gencin cansız bedenlerini buldu.
İki gencin cansız bedenleri olaydan günler sonra bulunabildi.
HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR
Şefik Ekici ve Sami Aydoğan hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl mart ayında görülen duruşmada sanıklar 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
İHMAL İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Olayda yaşamını yitiren Hasan Aydoğan'ın ailesinin avukatı Mehmet Ali Alan, olayda Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Araz, Tuncay Polat, Zabıta Müdür Vekili Mehmet Güneş, Park ve Bahçeler Müdür Vekili Ahmet Kahraman ve özel güvenlik birim sorumlusu Emre Dalkılıç'ın ihmali olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'na şikayet dilekçesi verdi.
Bakanlık tarafından müfettiş incelemesi sonrası hazırlanan raporda, Kırşehir Belediyesi'nin herhangi bir ihmali olmadığı belirtildi.
Avukat Alan, itiraz edip kararı Danıştay'a taşıdı. Danıştay 1'inci Daire Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonrası soruşturma izni verilerek, dosya Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR
Şikayete ilişkin yargılama Kırşehir 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.
Gençleri öldüren Şefik Ekici ve Sami Aydoğan'ın belediye biriminden dışarıya kelepçe çıkarmalarına ve cop kullanmalarına neden oldukları gerekçesiyle Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Zabıta Müdür Vekili Mehmet Güneş, Özel Güvenlik Birimi Sorumlusu Emre Dalkılıç'a görevi kötüye kullanma suçundan 3'er ay hapis cezası verildi.