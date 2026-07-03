Kırşehir'deki çifte cinayette belediye başkanına ihmalden hapis cezası

Kırşehir 'de Hasan Aydoğan ile Şeyma Demir isimli iki gencin belediyede görevli güvenlik görevlilerince öldürüldüğü olayla ilgili yargılanan belediye yetkilileri hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 25 Mart'ta 2022'de Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi sevgilisi Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı otomobildeyken, yanlarına Kırşehir Belediyesi'nde sekiz yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi.

"POLİSİZ" DEYİP KELEPÇELEDİLER

Ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'dan araçtan çıkmalarını istedi. Demir ve Aydoğan, araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi.

Aydoğan ve Demir'in ellerini ters kelepçeleyip otomobillerine bindiren iki kişi, daha sonra bölgeden 50 kilometre uzaklaşıp, Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri'ne geldi. Burada Aydoğan ve Demir'i öldüren şüpheliler, cesetlerini nehre attı. Otomobili de temizleyen şüpheliler, köyden uzaklaştı.

Ailelerin ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, iki gencin cansız bedenlerini buldu.