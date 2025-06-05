Kırşehir'deki firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Ekipler, bu kapsamda "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hırsızlığı" suçundan kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan Ş.D'yi bir alışveriş merkezinde yakaladı.



Toplam 20 ayrı suçtan da kaydı bulunduğu tespit edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.