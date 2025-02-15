Kırşehir'deki kazada 41 gün sonra ölü sayısı 5'e yükseldi

Kırşehir'de işçi servisi ile 2 otomobilin karıştığı ve 4 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan Favziyeh Alviye 41 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kırşehir'deki kazada 41 gün sonra ölü sayısı 5'e yükseldi

Karakurt yolunda sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Eğitim Araştırma Hastanesi'ne tedavi gören ve 41 gündür Yoğun Bakım Ünitesinde yaşam savaşı veren Irak uyruklu Favziyeh Alviye, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alviye'nin cenazesinin ülkesinde defnedileceği öğrenildi.

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