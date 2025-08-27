Kış aylarının favorisi: Fiyatı gram altınla yarışıyor

Genelde kış aylarında tüketildiği bilinen kurutulmuş çiçek bamya, geçtiğimiz aylarda yüksek fiyatı ile gündeme gelmişti. Gram altınla yarışan bamyaya, son günlerde ilgi azaldı.

İşçiliğinin zor olması nedeniyle fiyatların yüksek olduğunu belirten Sever, çiçek bamyasının özellikle etli çorba yapmak için tercih edildiğini dile getirdi.

Oğuzhan Sever, "Yaklaşık 5-6 ay önce 3 bin 700 bandında satılıyordu ama şu an 2 bin 800 ila 3 bin lira bandında. Çiçek bamya ile etli bamya çorbası yapılıyor" dedi.

''YÜZDE 400 ZAM''

Bamyaya 1 sene içerisinde neredeyse yüzde 400’e yakın zam geldiğine dikkat çeken Sever, "İşçiliği çok zor. Bamya normalde ekiminde, biçiminde çok problemi olan bir ürün değil ama çiçek halindeyken toplandığında ipe seriminden, tarladaki köylülerin sürekli olarak başında durmasından kaynaklı olarak işçi maliyeti fazla oluyor. İşçi maliyeti fazla olduğu için bu hem üreticiye hem satıcıya hem de aracıya yansıyor. Lezzet bakımından seven çok seviyor" ifadelerini kullandı.