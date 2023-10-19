Kış geliyor siz ve aracınız hazır mısınız?

Sadece ticari araçlar için geçerli olsa da zorlu koşullarda kullanma halinde binek araçların da kış lastiği bulundurması gerektiğini hatırlatan Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri kış bakımı süreci ile ilgili de bilgilendirmede bulundular.
Sürücüler için hayati öneriler
İşte Otorapor Oto Ekspertiz’in sürücüler için hazırladığı araçta kış bakım rehberi:
Akü bakımı: Araçların kış şartlarına uyumu için akü kontrolü önemli. Su seviyesinin ve kutup başlarının mutlak surette kontrolü şart. Keza hava sıcaklıklarının değişimi ile birlikte bakımın yapılması gerekiyor.
Antifiriz kontrolü: Radyatör suyunun donması durumunda motor zarar görebilir. Bunun için antifriz kullanmak gerek. Motorun soğumasına yardımcı olan ve soğutma sıvısı olarak da bilinen antifriz bir nevi motorun ömrünü uzatıyor.
Silecek kontrolü: Kış şartlarında güvenli bir sürüş ve güvenli bir görüş için sileceklerin kontrolünün, iyi çalışıp çalışmadığının sağlanması gerekiyor. Özellikle yıpranmış silecekler verimli sürüşün önünde engeldir.
Fren ve debriyaj bakımı: Kış şartlarından etkilenen yollarda güvenlik ön planda. Kış ayları girmeden fren ve debriyaj sistemini kontrol ettirmek önceliğiniz olmalı.
Klima bakımı ve aydınlatma: Klimanın filtre bakımı bu dönemde önemli. Aydınlatma sisteminin kusursuz işlemesi de can güvenliği açısından da kaçınılmaz unsurlardan.
Araç bakımı ve ekipman: Aracınızın yıllık bakımını yaptırsanız da teçhizat anlamında aracınızda bulundurmanız gereken ekipmanlar mutlaka bagajınızda yer almalı.
Kış lastiği ihmal edilmemeli Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri kış bakımının yanı sıra kış lastiği kullanımı ile ilgili olarak ise şu uyarıları yapıyorlar:
“Ülkemizde 1 Aralık tarihi itibarıyla ticari araçlar için zorunlu kış lastiği kullanımı başlıyor ve nisan ayına kadar devam ediyor. Ancak bu aylarda zorlu kış şartlarında yola çıkacak olanların binek araç dahi olsa kış lastiği kullanmaları can güvenliği açısından önemli. Bunun yanısıra araçta çekme ve lastik zincirinin bulundurulması da ekstra bir güvenlik tedbiri olarak öne çıkıyor.”
Detaylı bilgi için: https://otorapor.com/
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