Kış geliyor siz ve aracınız hazır mısınız?

Fren ve debriyaj bakımı: Kış şartlarından etkilenen yollarda güvenlik ön planda. Kış ayları girmeden fren ve debriyaj sistemini kontrol ettirmek önceliğiniz olmalı.



Klima bakımı ve aydınlatma: Klimanın filtre bakımı bu dönemde önemli. Aydınlatma sisteminin kusursuz işlemesi de can güvenliği açısından da kaçınılmaz unsurlardan.



Araç bakımı ve ekipman: Aracınızın yıllık bakımını yaptırsanız da teçhizat anlamında aracınızda bulundurmanız gereken ekipmanlar mutlaka bagajınızda yer almalı.



Kış lastiği ihmal edilmemeli Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri kış bakımının yanı sıra kış lastiği kullanımı ile ilgili olarak ise şu uyarıları yapıyorlar:



“Ülkemizde 1 Aralık tarihi itibarıyla ticari araçlar için zorunlu kış lastiği kullanımı başlıyor ve nisan ayına kadar devam ediyor. Ancak bu aylarda zorlu kış şartlarında yola çıkacak olanların binek araç dahi olsa kış lastiği kullanmaları can güvenliği açısından önemli. Bunun yanısıra araçta çekme ve lastik zincirinin bulundurulması da ekstra bir güvenlik tedbiri olarak öne çıkıyor.”

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