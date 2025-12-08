Kış geri döndü. 8 kente kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde hava yağışlı olacak.

Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar yağışı bekleniyor.

MGM; Bitlis, Erzurum, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Batman ve Şırnak'a sarı kodla kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Kar yağışı bölgede çarşamba gününe kadar sürecek. Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinde ise sağanak yağış kuvvetli olacak.

Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında da kuvvetli rüzgar bekleniyor.