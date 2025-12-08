Kış geri döndü. 8 kente kuvvetli kar uyarısı
08.12.2025 05:26
NTV - Haber Merkezi
Yurdun büyük bölümünde yeni haftada hava daha da soğuyor. Meteoroloji 8 ile kuvvetli kar, 3 ile de kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde hava yağışlı olacak.
Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar yağışı bekleniyor.
MGM; Bitlis, Erzurum, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Batman ve Şırnak'a sarı kodla kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Kar yağışı bölgede çarşamba gününe kadar sürecek. Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinde ise sağanak yağış kuvvetli olacak.
Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında da kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 10 derece.
- İstanbul 12 derece.
- Denizli 13 derece.
- İzmir 17 derece.
- Adana 17 derece.
- Ankara 11 derece.
- Samsun 18 derece.
- Malatya 9 derece.
- Erzurum 5 derece.
- Diyarbakır 14 derece.
- Gaziantep 12 derece.