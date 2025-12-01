Kış kapıda... Kar, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları düşüyor, kış geliyor.

Edirne ve Kırklareli hariç Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Antalya, Isparta, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde hava yağışlı olacak. Yağışlar İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

MGM İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerine buzlanma ve don; Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerine ise kuvvetli yağış uyarısı yaptı.