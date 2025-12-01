Kış kapıda... Kar, buzlanma ve don uyarısı
01.12.2025 05:54
NTV - Haber Merkezi
Son tahminlere göre kuzey, iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece düşecek, yükseklerde kar, düşük rakımlarda karla karışık yağmur yağacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları düşüyor, kış geliyor.
Edirne ve Kırklareli hariç Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Antalya, Isparta, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde hava yağışlı olacak. Yağışlar İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.
MGM İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerine buzlanma ve don; Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerine ise kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Hava sıcaklığı doğu illernide yer yer sıfır derecenin altına düşüyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 12 derece.
- İstanbul 14 derece.
- Denizli 15 derece.
- İzmir 18 derece.
- Adana 19 derece.
- Ankara 10 derece.
- Samsun 5 derece.
- Malatya 6 derece.
- Diyarbakır 13 derece.
- Gaziantep 16 derece.