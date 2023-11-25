Kış lastiği için kar yağmasını beklemeyin!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklama ile 1 Aralık- 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanma zorunluluğunun başlayacağını duyurdu.



KIŞ LASTİKSİZ ARAÇLARLA YOLA ÇIKMAYIN

Sürücüleri uyaran Bakan Uraloğlu, “Kış şartlarına uygun olmayan ve kış lastiksiz araçlarla lütfen yola çıkmayalım. Yola çıkmadan önce hava ve yol durumu hakkında mutlaka bilgi sahibi olalım. Araçlarımızda; zincir, takoz ve çekme halatlarını kati suretle bulunduralım. Yolda mahsur kalan araç sahibi iseniz, bulunduğunuz şeridi değiştirmeyelim. Olumsuz hava şartlarında yolun sol şeridini özellikle boş bırakalım. Karla mücadele araçlarına fazla yaklaşmayalım, gerekmedikçe sollama yapmayalım.” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca 1 Aralık- 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastikler; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu olacak.



İSTANBUL’DA TİCARİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞU 25 KASIM’DA BAŞLAYACAK

Bakan Uraloğlu, il sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ve sürelere ilişkin düzenlemelerin ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınmak suretiyle ilgili Valiliklere bırakıldığını belirtti. Bu kapsamda İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde kentte ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğuna bugün başladı.



KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI 2 BİN 568 LİRA

Bakan Uraloğlu, zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayanlara 2023 yılında 2 bin 568 lira tutarında Trafik İdari Para Cezası uygulanacağını ve sürücülere ise 10 ceza puanı verileceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, denetlemelerin; Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim yetkilileri tarafından yürütüleceğini kaydetti.



LASTİKLERDE BULUNAN İŞARETLERE DİKKAT

Kış lastiğinin zorunlu olduğu süre içerisinde; kış lastiklerinin yanaklarında standardı sağladığını gösteren (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti veya sadece kar tanesi işareti bulunması gerekiyor.



KARLA MÜCADELE EKİPLERİ GÖREVE HAZIR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "turuncu ekipleri", kar ve buzlanmayla mücadelenin yanı sıra kış ayları süresince güvenli ve kesintisiz trafik akışının sağlanması için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, kış mevsiminde yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma karşı kar mücadelesi çalışmalarında toplam 68 bin 726 km’lik yol ağında; 448 adet kar mücadele merkezi üzerinden, 11 bin 828 adet makine ve ekipman, 13 bin 238 personel ile gerçekleştirecek. Çalışmalarda kullanılmak üzere; 687 bin ton tuz, 427 bin m3 tuz agregası, kritik kesimler için 10 bin ton tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerinde depolandı. Ayrıca, yollarda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 866 km kar siperi yapıldı.

