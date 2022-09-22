Kış lastiği ne zaman takılacak? (Kış lastiği uygulaması ne zaman başlar?)

Kış lastiği uygulaması için tarih araştırmaları başladı. Her yıl belli dönemlerde uygulunan kış lastiği uygulaması, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için sorgulanmaya başladı. Peki, kış lastiği ne zaman takılacak?



KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?



Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.



Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?



Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.



Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.



Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.