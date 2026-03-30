Kış lastiği takma zorunluluğu bitti mi, ne zaman bitiyor? 2026 kış lastiği takma uygulaması takvimi

Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması, 15 Kasım 2025 tarihinde başladı. Uygulama kapsamında kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği kullanımı belirli tarihler için zorunlu hale gelmişti. Peki, kış lastiği takma zorunluluğu bitti mi, ne zaman bitiyor?

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU BİTTİ Mİ?

2025 yılı için kış lastiği zorunluluğuna uymayan sürücülere 5 bin 856 lira idari para cezası uygulandı.

Kış lastiği uygulaması bu yıl 15 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.

KIŞ LASTİĞİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Can ve mal güvenliğini korumak amacıyla özel araçlarda da kış lastiği kullanılması büyük önem taşıyor. Kış lastikleri yalnızca karlı havalarda değil, hava sıcaklığının 7°C'nin altına düştüğü tüm koşullarda yol tutuşunu artırarak kazaların önlenmesine katkı sağlıyor.

Kış lastiklerinin üzerinde M+S, kar tanesi veya her iki işaretin birden bulunması gerekiyor. Ayrıca kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde diş derinliği en az 4 mm, diğer araçlarda ise en az 1,6 mm olmalı.