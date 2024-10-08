Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor? (2025 kış lastiği uygulaması)

Yaz aylarının sona ermesi ve soğuk havaların yavaş yavaş kendini göstermesiyle birlikte kış lastiği takma zorunluluğunun başlayacağı tarih gündeme geldi. Bakanlık tarafından her yıl emniyet mensupları aracılığıyla ticari araçların kış lastikleri denetlenmeye başlıyor. Peki, 2025 kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor?



KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık - 1 Nisan arasında uygulanmaktadır.

Buna göre; Ticari araçları için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve 1 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.



KURALA UYMAYANLARA CEZA KESİLECEK



Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.



Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.