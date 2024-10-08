Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor? (2025 kış lastiği uygulaması)
Kış lastiği takma zorunluluğunun ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Her yıl yaz aylarının sona ermesiyle birlikte, ticari araç sahipleri tarafından kış lastiklerinin takılacağı tarih merak ediliyor. Peki, kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor?
Yaz aylarının sona ermesi ve soğuk havaların yavaş yavaş kendini göstermesiyle birlikte kış lastiği takma zorunluluğunun başlayacağı tarih gündeme geldi. Bakanlık tarafından her yıl emniyet mensupları aracılığıyla ticari araçların kış lastikleri denetlenmeye başlıyor. Peki, 2025 kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor?
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık - 1 Nisan arasında uygulanmaktadır.
Buna göre; Ticari araçları için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve 1 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.
KURALA UYMAYANLARA CEZA KESİLECEK
Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.
Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.
HANGİ ARAÇLAR TAKMAK ZORUNDA?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.
Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.
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