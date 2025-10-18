Kış lastiği uygulaması 2025: Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
Türkiye genelinde her yıl olduğu gibi 2025 yılında da kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücülerin gündeminde zorunlu kış lastiği uygulaması yer alıyor. Hem şehir içi hem şehirler arası trafiği ilgilendiren bu uygulama, can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Peki, 2025 kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlayacak, kimleri kapsayacak ve cezası ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
2025 yılında zorunlu kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağına ilişkin tarih araştırmaları sürüyor. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlarda zorunlu olan kış lastikleri, takılmaması durumunda yaptırımlar uygulanacak. Peki, kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor?
ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Zorunlu kış lastiği uygulaması, her yıl 1 Aralık – 1 Nisan arasında yapılıyor ve 4 ay sürüyordu. Yeni düzenleme ile bu zorunluluk süresi 5 aya çıkarıldı.
Buna göre; Zorunlu kış lastiği uygulaması bu yıl 15 Kasım 2025 tarihinde başlayacak. Uygulama, 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek.
Böylece geçtiğimiz yıllara göre uygulama süresi bir ay uzatılmış olacak.
CEZASI NE KADAR?
Kamyon, çekici, otobüs gibi araç tiplerinde dingildeki tüm lastiklerin zorunlu kış lastiği uygulamasına uyması gerekiyor.
Kurala uymayan araçlara ise 5.856 TL ceza kesilecek.
