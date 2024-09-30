Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Hangi araçlar kış lastiği takmak zorunda? (2024-2025 kış lastiği takma tarihleri)
Kış lastiği uygulaması için tarih araştırmaları başladı. Her yıl ticari araçlar için kış aylarında zorunlu tutulan kış lastikleri, bu yıl da uygulanmaya devam edecek. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Hangi araçlar kış lastiği takmak zorunda?
Yaz aylarının sona ermesi ve sonbahara geçişle birlikte kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarih araştırılıyor. Kanunen bazı araçlar her yıl olduğu gibi bu yıl da kış lastiği takmak zorunda kalacak. Peki, Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Hangi araçlar kış lastiği takmak zorunda?
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık - 1 Nisan arasında uygulanmaktadır.
KURALA UYMAYANLARA CEZA KESİLECEK
Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.
Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.
HANGİ ARAÇLAR TAKMAK ZORUNDA?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.
Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Otomobil
- Araba
- Kış