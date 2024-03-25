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Kış lastiği uygulaması ne zaman sona erecek? Tarih belli oldu

Kış lastiği uygulamasının sona ereceği tarih, yüz binlerce sürücü tarafından merak ediliyor. Kış aylarında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için uygulanan kış lastiği uygulaması için son tarih yaklaşıyor. Peki, kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman bitecek?

Kış lastiği uygulaması ne zaman sona erecek? Tarih belli oldu

lastiği takma zorunluluğu için son günler yaklaşıyor. Kış aylarında yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kılınan kış lastiği uygulaması, bahar aylarının gelmesiyle birlikte sona erecek. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman sona erecek?

KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında, 1 Aralık-1 Nisan döneminde, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor.

Buna göre; Kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek.

Kış lastiği uygulaması ne zaman sona erecek? Tarih belli oldu - 1

DENETİMLERİ KİM YAPIYOR?

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.

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