Kış lastiği uygulaması ne zaman sona erecek? Tarih belli oldu

Kış lastiği takma zorunluluğu için son günler yaklaşıyor. Kış aylarında yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kılınan kış lastiği uygulaması, bahar aylarının gelmesiyle birlikte sona erecek. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman sona erecek?



KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTECEK?



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında, 1 Aralık-1 Nisan döneminde, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor.

Buna göre; Kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek.