Kış lastiği uygulaması tarihi: 2024 kış lastikleri ne zaman takılacak?

2024 kış lastiği takma tarihleri, araç sahipleri tarafından sorgulanıyor. Yolcu ve araç sahiplerinin don ve buzlanma olaylarına karşı daha güvenli yolculuk yapabilmesi için uygulamaya konulan kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, 2024 kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?



2024 KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.



Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.

