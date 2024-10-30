Kış lastiği uygulaması tarihi: 2024 kış lastikleri ne zaman takılacak?
Kış lastiği uygulaması için tarih araştırmaları başladı. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçların güvenli yolculuk yapabilmesi için zorunlu kılınan kış lastiği uygulamasının 2024 yılında ne başlayacağı merak ediliyor. Peki, 2024 kış lastikleri ne zaman takılacak?
2024 kış lastiği takma tarihleri, araç sahipleri tarafından sorgulanıyor. Yolcu ve araç sahiplerinin don ve buzlanma olaylarına karşı daha güvenli yolculuk yapabilmesi için uygulamaya konulan kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, 2024 kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?
2024 KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.
Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.
Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.
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