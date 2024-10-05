Kış lastikleri ne zaman takılır? (2025 kış lastiği uygulaması)

Kış lastği uygulaması için tarih araştırmaları başladı. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, kış lastiklerinin ne zaman takılacağı, binlerce sürücü tarafından merak ediliyor. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte don yaşanması ve araç lastiklerinin kaymaması için kış lastikleri takılıyor. Peki, kış lastikleri ne zaman takılır?



KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?



Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.



Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.

