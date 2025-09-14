Kış mevsimi gelmeden kırsal kesimlerde salça yapımı başladı

Eskişehir'in kırsal kesimlerinde yaşayan vatandaşlar, kış aylarında yemek ve kahvaltılarda kullanmak amaçlı salça yapımına başladı.

Mihallıçık ilçesinin kırsal kesimlerinde olan Yunusemre Mahallesi'nde kış hazırlıkları başladı. Vatandaşlar, domatesleri yüksek sıcaklıkla pişirerek salça için hazırlıyorlar.

Kilolarca yapılan ve konservelerde muhafaza edilen salçalar özellikle kış aylarında vatandaşların yemeklerine lezzet katıyor. Odun ateşinde geleneksel yöntemlerle pişen salça, yemeklerin ve kahvaltıların vazgeçilmezi olarak sofralarda yerini alıyor.

