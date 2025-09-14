Kış mevsimi gelmeden kırsal kesimlerde salça yapımı başladı

Mihallıçık ilçesinin kırsal kesimlerinde olan Yunusemre Mahallesi'nde kış hazırlıkları başladı. Vatandaşlar, domatesleri yüksek sıcaklıkla pişirerek salça için hazırlıyorlar.

Kilolarca yapılan ve konservelerde muhafaza edilen salçalar özellikle kış aylarında vatandaşların yemeklerine lezzet katıyor. Odun ateşinde geleneksel yöntemlerle pişen salça, yemeklerin ve kahvaltıların vazgeçilmezi olarak sofralarda yerini alıyor.