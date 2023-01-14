Kış ortası su kuşu sayımları 15 Ocak'ta başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce 'kış ortası su kuşu sayımı' 15 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakanlık, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde su kuşlarının envanterine yönelik olarak, su kuşları için önem arz eden alanlarda her yıl 15 Ocak-15 Şubat tarihlerinde sayım gerçekleştiriyor. Bu tarihler, su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olması ve sulak alanlarda kümelenmeleri nedeniyle tercih ediliyor.

Sayımlar, Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Bakanlık çalışanları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin katılımıyla yapılıyor.

Uzun dönemde elde edilmiş olan bu verilerin analiz edilmesiyle türlerin ve alanların korunması ve geliştirilmesi çalışmalarında Bakanlığın politika ve uygulamalarına yön veriliyor.



Su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden biri olan sayımlar, uzun dönemli bakış açısının oluşmasında etkili oluyor. Aynı alanlarda aynı noktalardan yapılan standart sayımlar, uzun dönemde popülasyon eğilimlerinin analizinde fayda sağlıyor.

Kış ortası su kuşu sayımları, ülkede sulak alan işleyişini ve kullanım faaliyetlerini izlemeyi, koruma çalışmalarına yön vermeyi, yıllara göre tür sayısı ve popülasyon büyüklüğündeki değişiklikleri takip etmeyi, nesli tehlike altında olan türler için hazırlanacak tür eylem planlarına altlık oluşturmayı, sayım sonuçlarına göre sulak alanlar, su kuşları ve çevre konularında kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı sağlamayı, bireylerde farkındalığı artırmayı ve ülkedeki kuş gözlemcilerine uygulamalı eğitim imkanı sunmayı hedefliyor.

GEÇEN YIL 135 ALANDA SAYIM YAPILDI

Türkiye genelinde 135 alanda gerçekleştirilen 2022 sayımında 104 türden 1 milyon 396 bin 369 su kuşu sayıldı. 2022 yılındaki sayımlarda en fazla 556 bin 200 birey ile sakarmeke, 103 bin 304 birey ile çamurcun, 84 bin 685 birey ile karabaş martı, 66 bin 123 birey ile flamingo, 66 bin 79 birey ile yeşilbaş sıralandı.

SU KUŞU SAYIMLARI

Ülkede kış ortası su kuşu sayımları 1967-1973 ve 1986-1989 yıllarında çoğunlukla yabancı kuş gözlemcilerinin oluşturduğu ekipler tarafından gerçekleştirildi. 1990-2013 yılları arasında sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllü kuş gözlemcilerinin oluşturduğu ekiplerle sayımlar yapıldı ve raporlandı.

Sayımların, 2014'ten itibaren, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılmasına başlandı.