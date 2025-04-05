Kış soğuğu geri dönüyor: İstanbul Valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
İstanbul'da bahar havası yerini yine soğuklara bırakıyor ve kış soğuğu geri dönüyor. İstanbul Valiliği, Pazartesi gününden itibaren kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini duyurarak, tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan uyarılara göre İstanbul dahil yurdun büyük kesiminde sağanak yağış var. Kuvvetli yağışların günlerce sürmesi beklenirken hava sıcaklıkları Pazartesi gününden itibaren sert şekilde düşecek.
Balkanlardan soğuk hava dalgasının giriş yapacağını belirten NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Pazartesi-Cuma arasında ülkede sıcaklıklar geçtiğimiz haftaya göre 10 derece düşüş gösterecek. Kar yağışları da olacak." dedi.
Çalışkan ayrıca, sıcaklıkların Pazartesi günü 10 dereceye, Salı günü ise 4-5 dereceye düşeceğini söyledi.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Türkiye'nin 7 Nisan Pazartesi günü kuzeybatı (Trakya) kesimlerden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesiminden başlamak üzere hafta boyunca azalarak bölge genelinde 5 ila 7 derece, iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece mevsim normallerinin altına ineceğinin öngörüldüğü kaydedildi.
Yağışların, 7 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da yer yer kuvvetli olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:
''8 Nisan Salı günü bölgenin doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma, don ve zirai don olaylarına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi gerekmektedir."
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