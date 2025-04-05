Kış soğuğu geri dönüyor: İstanbul Valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Meteorolojiden yapılan uyarılara göre İstanbul dahil yurdun büyük kesiminde sağanak yağış var. Kuvvetli yağışların günlerce sürmesi beklenirken hava sıcaklıkları Pazartesi gününden itibaren sert şekilde düşecek.

Balkanlardan soğuk hava dalgasının giriş yapacağını belirten NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Pazartesi-Cuma arasında ülkede sıcaklıklar geçtiğimiz haftaya göre 10 derece düşüş gösterecek. Kar yağışları da olacak." dedi.

Çalışkan ayrıca, sıcaklıkların Pazartesi günü 10 dereceye, Salı günü ise 4-5 dereceye düşeceğini söyledi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Türkiye'nin 7 Nisan Pazartesi günü kuzeybatı (Trakya) kesimlerden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.



Açıklamada, halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesiminden başlamak üzere hafta boyunca azalarak bölge genelinde 5 ila 7 derece, iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece mevsim normallerinin altına ineceğinin öngörüldüğü kaydedildi.