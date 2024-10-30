Kış soğukları öncesi son güneşli günler: 2024 pastırma sıcakları ne zaman?

2024 pastırma yazı yani pastırma sıcakları tarihi, hava olaylarını yakından takip eden birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Soğuk kış ayları öncesinde güneşli günler için son bir fırsat veren pastırma sıcakları, vatandaşların güneşli havada gezmesine de olanak sağlayacak. İşte 2024 pastırma sıcakları tarihi. 2024 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN? Pastırma yazı, sonbahar mevsiminde genellikle ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelir.

PASTIRMA SICAKLARI HAKKINDA



Bu dönem, sonbahar mevsiminde beklenen soğuk hava koşullarının yerine, kısa süreli sıcak hava dalgalarının yaşandığı bir zaman dilimidir. Kesin tarihleri yıl bazında değişebilir, ancak genel olarak bu dönemde hafif sıcaklık artışları gözlemlenir.



"Pastırma yazı" teriminin kökeni, pastırmanın kurutulması için uygun hava koşullarının oluştuğu dönemi ifade etmesinden geliyor. Ekim ayı ortalarında yaşanan ani sıcaklık artışları, pastırmanın iyi bir şekilde kurutulabilmesi için idealdir.



Bu sıcak havalar, sonbaharın gelmesiyle birlikte beklenen soğuk havaların yerini aldığı için, bu duruma "pastırma yazı" denmiştir.



Yani, hem mevsimsel değişiklikleri hem de tarımsal faaliyetleri etkileyen bir fenomen olarak bu terim, günlük yaşamda da sıklıkla kullanılır.