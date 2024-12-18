Kış uykusuna yatamayan ayılar kameraya takıldı

Doğada 3 ila 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren, mevsime göre kasım ya da aralık aylarında uykuya yatıp mart ile nisan arasında uyanan ayılar, kış uykusunu unuttu.



Uyku tutmayan ayılar ise yola inerek yiyecek aramaya başladı.