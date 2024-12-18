Kış uykusuna yatamayan ayılar kameraya takıldı

Türkiye'de kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da ayılar kış uykusuna yatamadı.

Kış uykusuna yatamayan ayılar kameraya takıldı

Doğada 3 ila 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren, mevsime göre kasım ya da aralık aylarında uykuya yatıp mart ile nisan arasında uyanan ayılar, kış uykusunu unuttu.

Uyku tutmayan ayılar ise yola inerek yiyecek aramaya başladı.

Kış uykusuna yatamayan ayılar kameraya takıldı - 1

En önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan 'da ise ayıla yola indi.

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