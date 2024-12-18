Kış uykusuna yatamayan ayılar kameraya takıldı
Türkiye'de kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da ayılar kış uykusuna yatamadı.
Doğada 3 ila 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren, mevsime göre kasım ya da aralık aylarında uykuya yatıp mart ile nisan arasında uyanan ayılar, kış uykusunu unuttu.
Uyku tutmayan ayılar ise yola inerek yiyecek aramaya başladı.
En önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ'da ise ayıla yola indi.
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