Kış uykusundan uyanan bozayı ve yavrusu görüntülendi

Refahiye ilçesindeki yayla turizmin önemli merkezlerinden olan ve dört mevsim farklı güzellikler sunan tabiat parkı, el değmemiş doğası ile birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.



Parkta çok sayıda endemik bitkinin yanı sıra boz ayı, vaşak, yaban keçisi, domuz, kartal ve baykuş gibi birçok yaban hayvan barınma imkanı buluyor.



Baharın gelişiyle doğanın canlandığı milli parkta, kış uykusundan uyanan bozayı ile yavrusunun görüntüleri dronela kayıt altına alındı.



Görüntüde, yavrusu ile ormanda yiyecek arayan boz ayı, bir süre sonra ormanın derinliklerine kaçarak kayboluyor.

