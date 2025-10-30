Kış yüzünü gösterdi: Tırlar Ilgar Geçidi'nde mahsur kaldı

Ardahan'rı yüksek kesimlerinde gündüz etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinde sıcaklıklar daha da düştü, ulaşım aksadı.

Ardahan-Posof karayolu üzerindeki 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi’nde buzlanma nedeniyle çok sayıda tır mahsur kaldı. Buzlanma nedeniyle bazı tırlar kayarak yolun kapanmasına neden oldu. Karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.