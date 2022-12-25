Kısa mesafeye gitmeyen taksiciyle müşteriler arasında kavga çıktı

İstanbul Esenyurt'ta kısa mesafeye gitmem dediği öne sürülen taksiciyle müşteriler arasında kavga çıktı. Araca alınmayan yolcular bijon anahtarıyla taksinin camlarını kırdı.

Dün öğlen Esenyurt Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, alışveriş merkezine gitmek üzere taksiye binen bir grup şahıs, taksicinin yakın mesafeye gitmeyi reddetmesi üzerine tartışmaya başladı.

CAMLARI KIRDI

Bir süre sonra alevlenen kavgada trafikte ortalık karışırken, taksici ise şahıslara biber gazı sıktıktan sonra arabayı bırakıp kaçtı. Sinirlenen şahıslardan biri de eline aldığı bijon anahtarı ile önce taksinin yan aynalarından birini kırdıktan sonra aracın camlarını paramparça etti.

Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaçan taksi şoföründen ise haber alınamadığı bildirildi.

"DÖRT BİR YANDAN KIRMIŞLAR"

Olay hakkında konuşan bir esnaf, “Ben dükkanda otururken, arkadaşlarım dışarıda kavga olduğunu söyledi. Dışarıya çıktığımda bir taksinin arabasını parçaladıklarını gördüm. Yaklaşık 3-4 kişi olduğunu gördüm. Daha sonra olay yerine polis gelmiş. Taksi aracını da götürmüşler. Taksinin camını dört bir taraftan kırmışlar” dedi.