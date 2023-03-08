Kİşisel veri dolandırıcılığına 4 tutuklama

İstanbul'da kişisel verilerini ele geçirdikleri kişinin, telefon hattını kullanarak mesajlaşma uygulaması üzerinden arkadaşlarını dolandırdıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.



Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri V.O'nun, telefon hattını ele geçiren şüpheliler tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Şüphelilerin, kişisel verilerini elde ettikleri V.O'nun kullandığı telefon operatörünün müşteri hizmetlerini arayıp kendilerini V.O. olarak tanıttıkları, telefon hattını istedikleri numaralara yönlendirdikleri ve aynı zamanda mesajlaşma uygulamasını da ele geçirip internet üzerinden istedikleri şekilde kullandıkları anlaşıldı.



V.O'ya ait telefon numarası üzerinden mağdurun arkadaşlarına mesajla ulaşan ve borç para isteyen şüphelilerin bildirdikleri banka hesaplarına toplamda 605 bin lira gönderilmesini sağladıkları belirlendi.



Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen R.A, C.G, M.D. ve E.K, 20 Şubat'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Dolandırıcılık yoluyla elde ettikleri paraların bir kısmıyla altın alan şüphelilerin bu amaçla gittikleri bir kuyumcuda güvenlik kamerası tarafından görüntülendikleri ortaya çıktı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

