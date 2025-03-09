Kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçirip sattılar! 5 şüpheli yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün siber devriye faaliyetleri sonucunda, yasa dışı bir sorgu sisteminin kullanıldığı belirlendi.



Sistemin, vatandaşların ikamet adresi, telefon numarası, yakınları ve meslek bilgileri gibi kişisel verilerinin yasa dışı şekilde sorgulanmasına olanak sağladığı tespit edildi.



Bu kapsamda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 farklı adrese eş zamanlı siber operasyon düzenlendi.



Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, dijital materyallere de el konuldu.