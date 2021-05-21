Kısıtlamada üzerine 'Sağlık Bakanlığı' yazdırdığı minibüsle yolcu taşırken yakalandı

Adana'da üzerine 'Sağlık Bakanlığı' yazdırdığı minibüsüyle kısıtlamada şehir içi ve şehir dışına yolcu taşıdığı belirlenen kişiye 6 bin 844 lira ceza kesildi. Araç 60 gün trafikten men edilirken, araçtaki 6 yolcuya da kısıtlamayı ihlalden cezai işlem uygulandı.

DHA 21.05.2021 - 12:46

Kısıtlamada üzerine 'Sağlık Bakanlığı' yazdırdığı minibüsle yolcu taşırken yakalandı

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Ceza kesilen sürücü minibüsü bıraktı

Ceza kesilen sürücü minibüsü bıraktı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece Adana Merkez Otogarı’ndan çıkan üzerinde Sağlık Bakanlığı ibaresi bulunan minibüsü durdurdu.

Ekipler, yaptığı kontrolde sürücü Özgür G.’nin, otogardan aldığı yolcuları, kısıtlama sürecinde şehir içi ve şehir dışına usulsüz olarak taşıdığını, Sağlık Bakanlığı ibaresiyle denetimlerden kolay geçiş yaptığını belirledi.

SÜRÜCÜYE 6 BİN 844 LİRA CEZA KESİLDİ

Ekipler, Özgür G.’ye korsan taşımacılık ve izin alınmaksızın veya tescil ettirilmeden logo bulundurmaktan 6 bin 844 TL ceza kesti.

ARAÇ 60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Minibüsteki 6 yolcuya da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı. Araç 60 gün trafikten men edildi.

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