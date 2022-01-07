Kısıtlamalar tekrar gelecek mi?

Omicron varyantı nedeniyle hızla yükselen vaka sayıları akıllara 'kısıtlamalar geri gelecek mi?' sorusunu getiriyor.

Edinilen bilgilere göre, şu an için yeni bir kısıtlama düşünülmemesinin nedeni vaka sayısının değil, hastanelerdeki doluluk oranlarının belirleyici olması. Vakaların hastaneye ve yoğun bakıma yatış oranları yakından izleniyor.



Hastaneye yatışlarda ve doluluk oranlarında önlem gerektirecek seviyeye henüz ulaşılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 5 Ocak'taki Bilim Kurulu'nun ardından, vaka sayılarındaki artışın henüz benzer oranda hastanelere yansımadığını açıklamıştı.

HASTANEYE YATIŞ ORANLARI DÜŞÜK

31 Aralık'ta yaptığı açıklamasında ise, "Son 10 günde vaka sayıları iki katına çıkmış olmasına rağmen hastaneye yatışlarda yüzde 4,6 artış yaşanmıştır" bilgisini vermişti.

Yeni önlemlerin hastane doluluk oranlarının yüzde 70-75'i aşmasıyla devreye girebileceği ve hastanelerin alarm vermesi durumunda ise geçmişte uygulanan kısıtlamaların yeniden uygulanabileceği belirtiliyor.

Kongre ve toplantılar ile sinema, tiyatro gibi kapalı alanda çok kişiyle gerçekleştirilen etkinliklerin kısıtlanması önlemler arasında yer alıyor.



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