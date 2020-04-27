Kısıtlamaya uymadılar, parkta 'uzun eşek' oynadılar

Corona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden grubun görüntüleri tepki çekti.

İHA - DHA 27.04.2020 - 02:08 | Son Güncelleme : 27.04.2020 - 02:11

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Kısıtlamasın bitimine 5 dakika kala ceza aldı

Kısıtlamasın bitimine 5 dakika kala ceza aldı

Ankara’da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, sokağa kısıtlaması ve sosyal mesafeye uymayarak “uzun eşek” oyunu oynadı.

Olay Mamak ilçesi Hüseyingazi mahallesin Başak Caddesi üzerinde bulunan bir parkta gerçekleşti.

Çoğunluğu gençlerin oluşturduğu bir grup corona virüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, park içerisinde bir araya gelerek 'uzun eşek' adı verilen oyunu oynamaya başladı.

Gençler uzun süre oyunlarına hiçbir şey yokmuş gibi devam etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerini gören gençler ise ceza yememek çin düşe kalka kaçtılar.

Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.

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