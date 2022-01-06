Kıskanç kocadan bombalı tuzak

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişinin otomobiline el yapımı patlayıcı yerleştiren şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Asmalıevler Mahallesi'nde apart işletmeciliği yapan M.A. otomobilinin sol arka çamurluğunun içinde beyaz bir poşet bulunduğunu fark etti.



M.A'nın çamurluktan çıkarmak için çektiği poşetin içinden yere bir cep telefonu düştü. Şüphelenen M.A, durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekibi, poşetin içinde el yapımı patlayıcı bulunduğunu tespit etti. Bomba imha ekibi, el yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde patlattı. Olay yeri inceleme ekibi de düzenek ve otomobilde parmak izi taraması yaptı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Yürütülen soruşturma kapsamında Zeytinköy Mahallesi'nde oturan mevsimlik orman işçisi 4 çocuk babası H.D. (43) gözaltına alındı.



Şüphelinin evinde yapılan aramada, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.



İfadesinde boşanma aşamasında olduğu, apartta çalışan eşinin, patronu M.A. ile ilişkisi olduğunu iddia eden H.D, suçunu itiraf etti.



AYNI OTOMOBİLE BİNMELERİNİ BEKLEDİ



İnternet sitelerinden öğrenerek hazırladığı el yapımı patlayıcıyı 3 gün önce M.A'nın otomobiline yerleştirdiğini anlatan H.D, infilak ettirmek için eşiyle patronunun aynı anda otomobile binmesini beklediğini, bu gerçekleşmeyince uzaktan kumandayı çöpe attığını söylediği öğrenildi.



3 GÜN PATLAYICI İLE GEÇTİ



Öte yandan 3 gün boyunca patlayıcı yerleştirilmiş otomobille gezen M.A, şok yaşadı. M.A, güvenlik gerekçesiyle şehir dışına bir yere yerleştirildi.