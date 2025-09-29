Kıskançlık nedeniyle tetikçi tuttu, kurşunlar havada gezdi: Adana'da dehşet
Adana'da kıskançlık nedeniyle kiraladığı iki tetikçiyle içerde dört kişi bulunan galeriyi kurşunlayan şüpheliler yakalandı.
Adana'da iş yeri sahibi R.G. ve 3 arkadaşının içeride olduğu sırada motosikletle gelen iki şüpheli, uzun namlulu silahla oto galeriyi hedef alarak ateş açtı.
Açılan ateş sonucu 10'dan fazla mermi iş yerinin camı ve önünde park halindeki otomobillere isabet etti.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.
Gece yarısı yoğun bir çalışma yapan polis, şüphelilerin geldikleri motosikletle Horzum yaylasına kaçtığını belirledi.
Sabaha karşı operasyon düzenleyen polis olaydan 4 saat sonra şüpheliler M.A.K. ve C.C.'yi yakaladı.
Şüphelilerden Thomson uzun namlulu otomatik silah, bir adet tabanca, çok sayıda mermi, yaklaşık 20 bin TL ve yedek 3 adet şarjör ele geçirildi.
TEHDİT İDDİASI
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden C.C. ile mağdur R.G. arasında bir kadın nedeniyle kıskançlık durumunun yaşandığı iddia edildi.
Olaydan iki gün önce C.C.'nin R.G.'yi arayıp kıskançlık tartışmasında küfürleştikleri ileri sürüldü.
Bir gün önce de tekrar arayan C.C.'nin R.G.'ye "bu küfürlerin karşılığı ya bana 5 milyon TL verirsin yada seni öldürürüm." diye tehdit ettiği iddia edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
