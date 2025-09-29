Kıskançlık nedeniyle tetikçi tuttu, kurşunlar havada gezdi: Adana'da dehşet

Adana'da iş yeri sahibi R.G. ve 3 arkadaşının içeride olduğu sırada motosikletle gelen iki şüpheli, uzun namlulu silahla oto galeriyi hedef alarak ateş açtı.

Açılan ateş sonucu 10'dan fazla mermi iş yerinin camı ve önünde park halindeki otomobillere isabet etti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Gece yarısı yoğun bir çalışma yapan polis, şüphelilerin geldikleri motosikletle Horzum yaylasına kaçtığını belirledi.

Sabaha karşı operasyon düzenleyen polis olaydan 4 saat sonra şüpheliler M.A.K. ve C.C.'yi yakaladı.

Şüphelilerden Thomson uzun namlulu otomatik silah, bir adet tabanca, çok sayıda mermi, yaklaşık 20 bin TL ve yedek 3 adet şarjör ele geçirildi.

