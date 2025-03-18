Kışlada Somalili askerlerin futbol kavgası: 24 yaralı

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Isparta General İhsan Alper Kışlası’nda yaşandı. Kışlada eğitim gören Somali uyruklu askerlerin kendi aralarında yaptıkları futbol maçı sonrası tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası çok sayıda asker yaralanırken kışlaya çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler ambulanslarla Isparta’da bulunan hastanelere sevk edildi.



Isparta Valiliğinden sosyal medya üzerinden şu açıklama yapıldı:



"İlimiz merkezinde bulunan General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somalili askerler arasında, futbol maçı sonrasında çıkan kavga sonucunda ilk belirlemelere göre 24 Somali uyruklu asker yaralanmıştır.

- Yaralılar, ilimizdeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup, biri dışında diğerlerinin sağlık durumları iyidir. Kışlada şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İdari ve adli tahkikat ilgili kurumlar tarafından yürütülmektedir."