Kışlada yangın çıkarmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Ankara Polatlı'daki askeri kışlada yangın çıkarmaya çalışan şüpheli savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelinin dün "kamu malına zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı hatırlatıldı.



Bunun üzerine, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz ettiği belirtilen açıklamada, itirazı kabul eden sulh ceza hakimliğinin şüphelinin tutuklanmasına karar verdiği bildirildi.