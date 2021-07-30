Kışlada yangın çıkarmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Ankara'da Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nın bahçesindeki otları dışarıdan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan kişi, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Anadolu Ajansı - DHA 30.07.2021 - 17:40

Kışlada yangın çıkarmaya çalışan şüpheli tutuklandı

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Ankara'da yangın çıkarmaya çalışan kişi yakalandı

Ankara'da yangın çıkarmaya çalışan kişi yakalandı

Ankara Polatlı'daki askeri kışlada yangın çıkarmaya çalışan şüpheli savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelinin dün "kamu malına zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı hatırlatıldı.

Bunun üzerine, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz ettiği belirtilen açıklamada, itirazı kabul eden sulh ceza hakimliğinin şüphelinin tutuklanmasına karar verdiği bildirildi.

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