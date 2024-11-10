Kışlık lastik ne zaman takılacak? 2024 kış lastiği uygulaması tarihi

2024 kış lastiği uygulamasına geri sayım başladı. Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.



KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak



LASTİK DEĞİŞİM BEDELLERİ



Lastik sökme takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 600 lira, 15 ve 16 inç jantlar için 750 lira, 17 inç jantlar için 850 lira, 18 inç jantlar için 950 lira, 19 inç jantlar için 1100 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 1250 lira olarak uygulanıyor.



Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde yapılıyor.