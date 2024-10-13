Kışlık patates hasadı başladı

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ın Arpaçay ilçesinde patates üretimi yöre halkının önemli gelir kaynağını oluşturuyor.



Arazilerinde söküm yapan çiftçiler, mahsulün kar yağmadan toplanması için yoğun çaba sarf ediyor. Tek tek elle ayıklanıp büyüklüğüne göre toplanan patatesler, Kars merkez ve ilçede satışa sunuluyor.



Nisan ve mayıs aylarında ekimi yapılan kışlık patatesler ekim ayında sökülerek çuvallara dolduruluyor.



Çifçiler, 3-4 yıldır hastalığın olduğunu belirterek, bu sene verimin güzel olduğunu söyledi.