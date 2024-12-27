Kısmetse Olur programıyla tanınan Zeynep Buse Korkmaz kimdir, neden gözaltına alındı?

İstanbul'da yüksek takipçili fenomenlerin bulunduğu bazı sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı iddiaları üzerine 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden biri de Kısmetse Olur programıyla tanınan Zeynep Buse Korkmaz oldu. Gözaltına alınan şüphelilerin Çağlayan Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.



ZEYNEP BUSE KORKMAZ KİMDİR?



Buse Korkmaz, 13 Ocak 2002 tarihinde Rrzurum'da dünyaya geldi. Vine ve TikTok'ta çektiği videolarla tanınan Buse Korkmaz, 2023 yılında Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katılmıştı.



Korkmaz bir süredir Rapçi Ero'yla dolu dizgin bir ilişki yaşıyor. Rap müziğin son dönemlerinde yükselişe geçen Ero, KONTROL ve VVS gibi şarkılarıyla tanınan Fransa asıllı Türk rapçi.