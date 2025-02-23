Kısmı af gündemde.Kimler yararlanacak, ne zaman çıkacak?

Adalet Bakanı Tunç, basına yansıyan 'kısmi af' adı verilen düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tunç, "Bugün basına yansıyan af değil bu. Kovid yasasından faydalanamayan cezaevinde bulunanlar yararlanmıştı. Ama suç tarihi bakımından cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işleyenler bundan yararlanamadı. Bu konuda onların bir talepleri var. Bunun takdiri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde. Burada eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir ama bu bir af değil" dedi.

KALAN CEZALARA DENETİMLİ SERBESTLİK

Haberlerde, pandemi döneminde açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz edilmesini öngören düzenlemenin kapsamının genişletileceği belirtiliyordu. Meclis gündemine gelecek yargı paketine önerge ile eklenmesi beklenen düzenleme kabul edilirse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlayacak. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işlemiş olmak kaydıyla, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanlar, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek. Eski düzenlemeden 31 Temmuz 2023 itibarıyla sadece cezası kesinleşmiş olanlar faydalanmıştı.

MHP DE DESTEK VERİYOR

MHP'nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız Yıldız da, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada "Covid-19 salgını sırasında Temmuz 2023’te çıkarılan denetimli serbestlik düzenlemesinin Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dair tartışma hiç bitmedi. Beni her gün ama her gün yüzlerce kişi arıyor" dedi. Yıldız şu mesajı paylaştı: "Yapılan düzenleme, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanların, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz etmelerini sağladı. 31 Temmuz 2023 öncesinde cezası kesinleşmiş olanları kapsayan bu düzenleme aynı tarihten önce suç işleyip de cezası kesinleşmemiş olanları kapsamadı."

KOVİD YASASI NEDİR?

5275 sayılı Kanun’a Covid-19 dönemi salgını devam ederken eklenen Geçici maddeyle, terörle mücadele ve örgütlü suçla hariç, denetimli serbestlik konusunda düzenleme yaşama geçirilmişti.

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a 7242 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 9. Madde ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan mahpuslar ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlülerin 2 ay süreyle izne ayrılmasına dayanak oluşturan bir düzenleme yapılmıştı 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren de kovid izninde olan mahkimların izin süreleri her 2 ayda bir uzatılmıştı. Daha sonra yapılan bir düzenleme ile 5275 sayılı Kanun’un Geçici 10. maddesinin 6. fıkrası ile ise iyi hâl şartına yer vermeksizin 31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin gerekli şartları sağlamaları hâlinde açık ceza infaz kurumuna 3 yıl erken ayrılabilecekleri ifade edilmişti. Geçici 10. Madde 15/07/2023 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmişti.