Kısmı görme kaybı olan adamın elinden telefonunu çaldılar

Aydın'da kısmi görme kaybı olan kişinin elindeki telefonu alıp kaçtılar.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Efeler ilçesindeki Malazgirt Meydanı'nda meydana geldi.

Kısmi görme kaybı olan Durmuş Canbaz, arkadaşlarıyla yol kenarındaki banka oturup, yakın zamanda satın aldığı cep telefonundan müzik dinlemeye başladı.

Bu sırada ileri yaştaki arkadaş grubunun yanına gelen bir kişi, Canbaz’ın elinden cep telefonunu alıp, kaçarak bölgeden uzaklaştı.

ÖNCE ŞAKA ZANNETTİ

İyi göremediği için önce şaka yapıldığını zanneden Canbaz, bir süre bekledikten sonra telefonunu getiren olmayınca çalındığını anladı.

Canbaz’ın şikayeti üzerine olay yerine polis ekibi geldi.

Başından geçen olayı anlatan Durmuş Canbaz, "Arkadaşlarımızla burada telefonla oynayarak vakit geçiyorduk. Sonra müzik açtım. Birisi elimden telefonu sıyırıp aldı. İleriye doğru koştuğunu hissettim. Ben şaka yapıyorlar sandım. Geri getirecekler sandım." dedi.

Polis, kapkaç olarak nitelendirilen hırsızlık olayı ile ilgili şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.